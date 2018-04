Bilancio positivo anche per le cascate di San Fele, in provincia di Potenza, che negli ultimi anni sono diventate un’attrazione turistica.

Sul versante tirrenico Maratea , flagellata e danneggiata dalle mareggiate, ha pagato le ripercussioni negative per i problemi alle infrastrutture del porto e della spiaggia di Fiumicello ma il ponte pasquale non è andato del tutto perso perché si sono comunque registrate numerose prenotazioni.

In Basilicata Matera si conferma la regina della Pasqua e della Pasquetta : la capitale europea della cultura è stata invasa da turisti provenienti soprattutto dalle regioni del Sud che hanno scelto la città dei Sassi per una gita fuori porta.

Turismo, Basilicata: bilancio positivo per Matera, ma anche per montagne e cascate

