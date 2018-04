Turismo in Sardegna: boom di visitatori, trasporti straordinari per il 1° Maggio

Feste sarde (Sa die de sa Sardigna) e nazionali (Primo maggio) fanno fare il pienone di turisti alla Sardegna: negli aeroporti molti stranieri in arrivo, ma anche tanti sardi che scelgono città d’arte italiane con voli prenotati nei mesi scorsi. Molti gli spostamenti interni registrati: dal sud al nord ma soprattutto dal nord verso Cagliari per la festa di Sant’Efisio, quando oltre 5.000 turisti pronti sbarcheranno dalle due navi da crociera Msc Opera e Divina. Per facilitare la mobilità dei numerosi visitatori, Trenitalia, d’intesa con la Regione, ha previsto 10 treni straordinari. Saranno in partenza da Oristano, San Gavino e Cagliari, e potenzierà l’offerta dei treni normalmente previsti tra il capoluogo e Carbonia/Iglesias, Olbia e Oristano.