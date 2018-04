Tutti a Padova per l’arrivo di “Keep Clean and Ride”: 1000 Km in bici per salvare l’ambiente

Sta per concludersi KCR18: dopo aver attraversato l’Italia, domani infatti è previsto l’arrivo a Padova, penultima tappa del “Keep Clean and Ride” l’evento centrale italiano della campagna “Let’s Clean Up Europe!”. Una manifestazione nata per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (littering) e che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e mediatico, soprattutto dopo il servizio sul TG1 di domenica 15 aprile alle 20, che ha seguito i due eco-atleti Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore ambientale, e Roberto Menicucci, triatleta e personal trainer nella quarta tappa da Macerata ad Assisi.

A Padova è previsto l’arrivo della settima tappa nel pomeriggio di mercoledì 18. Alle 16,30 azione di pulizia straordinaria in piazza delle Erbe, organizzata con il supporto del Comune di Padova e di Acegas A.P.S. Amga Raccolta Rifiuti e alla presenza di FIAB Padova e delle Associazioni del territorio. Cavallo e Menicucci saranno anche protagonisti di un successivo incontro pubblico, in programma alle 17,45 nella sala del Consiglio comunale di Palazzo Moroni, cui parteciperanno anche l’on. Barbara Degani e l’assessore all’ambiente Chiara Gallani. Moderatrice del dibattito,Ludovica Casellati. Alla giornata sarà presente l’ex campione del mondo di ciclismo, Francesco Moser, in qualità di testimonial.

Sempre da Padova è prevista, il giorno successivo giovedì 19 aprile, la partenza dell’ottava e ultima tappa di Keep Clean and Ride 2018. Appuntamento alle 8,30 presso l’Istituto “Ricci Curbastro” di via Tassoni 11, con un’azione di pulizia alla presenza degli scolari, delle famiglie, delle Associazioni del territorio, dell’Amministrazione comunale e degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa. Anche a questo appuntamento sarà presente l’on. Barbara Degani; testimonial di giornata Francesca Fenocchio, medaglia d’argento hand-bike a Londra 2012.

La manifestazione sportivo-ambientale si concluderà intorno alle 12,30 a Chioggia (VE), dove sono in programma un’ulteriore azione di pulizia straordinaria del territorio e un incontro pubblico finale.

L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering, ponendo l’attenzione sull’origine di tali rifiuti. La scelta di incentrare l’evento sportivo negli eco-sistemi montano e marino, infatti, nasce dalla consapevolezza che oltre il 70% dell’inquinamento dei mari ha origine nell’entroterra. La corsa, promossa da AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è patrocinata dallo stesso Ministero, dal Senato della Repubblica e dalla FIAB.

Keep Clean and Ride è resa possibile grazie al sostegno del main sponsor Greentire e di Go Rent, Eso – Eso Sport Bike, Mercatino, Fise Assoambiente, Assobioplastiche (in collaborazione con Polycart e Umbraplast), Eurosintex, Comieco, Ricrea, Corepla, Coreve, Gruppo Veritas ed E.R.I.C.A. Soc. Coop. oltre ai partner tecnici Cicli Mattio, Montura, Alba Fisio e Bike Therapy e con il supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) composto da Comitato UNESCO, ANCI, Utilitalia, Legambiente e Città Metropolitane di Roma Capitale e di Torino. Tv ufficiale dell’evento è Ricicla Tv.