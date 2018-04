TV, Rai Cultura: a “Il giorno e la Storia”, il caso Sacco e Vanzetti

Il 15 aprile 1920 Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, emigrati italiani negli Stati Uniti e attivisti anarchici, vengono condannati a morte per l’omicidio di due uomini durante una rapina. Una ricorrenza ricordata da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 15 aprile a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. Il caso giudiziario si trascina fino al 1927, quando verrà eseguita la condanna, accompagnata da proteste in tutto il mondo. Il carattere puramente indiziario delle prove addotte contro i due italiani, infatti, attira sulla corte accuse di faziosità dettata da motivi razziali e politici.