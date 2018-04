TV, Rai Scuola: a “Digital World” si parla dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale fa passi da gigante, ma dove potrà arrivare? A “Digital World”, il programma condotto da Matteo Bordone in onda domenica 15 aprile alle 21.30 su Rai Scuola, risponde Gino Roncaglia che racconta nuove applicazioni futuribili. Obiettivo anche sul “senso” di un hashtag: come può incarnare un vero e proprio movimento culturale? La scrittrice Giulia Blasi racconta la storia dell’hashtag #quellavoltache, nato spontaneamente in un gruppo Facebook per far partecipare tutte le donne e far raccontare loro le storie di molestie subite. In breve tempo diventato un fenomeno nazionale. E ancora, cos’è esattamente un’informazione? Possiamo “misurarla”? Ovviamente sì, risponde Alessandro Bogliolo, che spiega i segreti dell’informazione.