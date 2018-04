TV, Rai Storia: “Il giorno e la Storia”, 25 anni di web

Il 30 aprile 1993 il Cern mette gratuitamente a disposizione del pubblico il World Wide Web, fino a quel momento utilizzato dalla sola comunità scientifica, rinunciando a qualsiasi tipo di diritto sul software inventato, qualche anno prima, da Tim Berners-Lee. Una ricorrenza ricordata da “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile a mezzanotte, e in replica alle 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia. La gratuità e la semplicità d’utilizzo, nel giro di pochi anni, faranno del World Wide Web la tecnologia più diffusa per scambiare dati su Internet.