Il 3 aprile 1948 il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman firma il piano Marshall. Attraverso questo piano, dal 1948 al 1951 arrivano in Europa più di 13 miliardi di dollari di aiuti economici. Il piano Marshall promuove la ripresa economica dei paesi europei, devastati dalla Seconda Guerra Mondiale.