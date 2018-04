TV, Rai1: a “Linea Verde” il Veneto e la Grande Guerra, l’Altopiano di Asiago

1918 – 2018: nel centenario della Grande Guerra continua il viaggio di Daniela Ferolla e Patrizio Roversi attraverso i territori teatro dei combattimenti del primo conflitto mondiale. L’Altopiano è stato al centro di aspre battaglie per 1250 giorni durante i quali tutto è andato distrutto: i paesi, i pascoli, i boschi. Proprio dal bosco è partita la ricostruzione, 10 milioni di alberi piantati per far rinascere queste foreste, un’impresa unica in Italia. L’economia del bosco è legata a quella del pascolo e l’altopiano è il più esteso comprensorio dell’arco alpino con le sue 120 malghe, e il latte prodotto dà vita ad un grande formaggio: l’Asiago Dop. L’appuntamento con Linea Verde è per domenica 22 aprile alle 12.20 su Rai1.