TV, Rai1: a “Paesi Che Vai” protagonista Padova, sulle tracce della Signoria dei Carraresi

Domenica 15 aprile alle 9.40 su Rai1, «Paesi Che Vai…» arriva a Padova, sulle tracce della Signoria dei Carraresi. Universalmente conosciuta come Città del Santo e sede di una delle più antiche università del mondo, la città si estende su un territorio interamente pianeggiante, solcato da vari corsi d’acqua che nel tempo l’hanno protetta e modellata a loro immagine, regalando degli scorci unici. La sua fondazione, raccontata nell’Eneide di Virgilio, risalirebbe al 1185 a.C. e il suo cuore antico è un autentico scrigno di tesori d’arte, candidati a rientrare ufficialmente tra i beni UNESCO. Livio Leonardi racconterà una delle vette più alte della storia cittadina: lo splendore raggiunto durante l’epopea dei Carraresi, che resero la città assoluta protagonista dell’arte e della cultura del Trecento europeo, grazie alla presenza di artisti e letterati del calibro di Guariento d’Arpo, Giusto de’ Menabuoi e Francesco Petrarca. Una puntata ricca di storia e curiosità, legate ai luoghi più belli della città: si scopriranno il meraviglioso Battistero del Duomo, la monumentale Basilica di Sant’Antonio, passando ancora per il capolavoro assoluto di Giotto, la Cappella degli Scrovegni. A meravigliare il gusto “artistico” saranno anche alcune pregiate specialità della tradizione veneta: dal pandoro ad alcuni piatti tipici nati in seguito a un particolarissimo metodo nutritivo di allevamento. Infine si andrà a conoscere lo splendido scenario dei colli Euganei, un luogo che sembra celare al suo interno i segreti del benessere…