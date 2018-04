TV, Rai1: a “Paesi che vai” alla scoperta di San Marino

“Paesi che vai”, programma ideato e condotto da Livio Leonardi, in onda su Rai1 alle 9.40, domenica 8 apprile arriva sul monte Titano, a San Marino, nella Repubblica più antica del mondo tra quelle tuttora esistenti, sulle tracce dei capitani Reggenti che da quasi un millennio reggono le sorti di questo piccolo Stato. Il conduttore racconterà la leggenda della fondazione del borgo ad opera di San Marino, un tagliapietre esule dalmata riparato qui durante le persecuzioni anticristiane di Diocleziano. Con lui per le strade del borgo antico si scopriranno le mille storie della Repubblica, dal suo essere rocca fortificata e pronta ad ogni assedio alle sue fortificazioni possenti, alle tre torri, che sono ormai universalmente riconosciute come il simbolo della terra della libertà. Livio Leonardi “incontrerà” anche Giuseppe Garibaldi, riparato da queste parti in fuga dagli austriaci. La grande abilità diplomatica dei Sanmarinesi infatti, salvò in quell’occasione l’eroe dei due mondi e lasciò con un palmo di naso gli Asburgo. Sempre a San Marino menù gastronomico dedicato ad un corpo militare antichissimo: il menù del Balestriere. Un altro sapore che si conoscerà è quello di un’eccellenza del luogo: il prosciutto cotto, lavorato secondo una tecnica secolare e con un tempo di preparazione molto più lungo ed accurato degli attuali standard industriali. Inseguendo ancora le tracce di antiche tecniche e tradizioni, si vedrà più da vicino la pratica della falconeria, in cui l’uomo stringe una collaborazione con un animale fiero e potente che, come i sammarinesi, ha scelto di fare il nido in alto tra le rocce.

Infine, scendendo verso valle, si arriverà a San Mauro di Romagna, oggi San Mauro Pascoli, per scoprire i luoghi e la storia di una poesia immortale di Giovanni Pascoli: La cavallina storna. Anche questo viaggio “Paesi che vai” ci farà incontrare storie e luoghi affascinanti ed indimenticabili.