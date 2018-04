TV, Rai3: “EstOvest”, il Tap e la nuova “via della seta” in Serbia

Torna “EstOvest“, la rubrica della Tgr sull’Europa centrale, orientale e balcanica, in onda domenica 22 aprile alle 11.05 su Rai3. Si parte dal Tap, il Gasdotto Trans-Adriatico, che continua a dividere e in Puglia ha provocato nuovi tafferugli tra le forze dell’ordine e gli oppositori al progetto. A seguire, “la via della seta” e le massicce somme di denaro che la Cina sta investendo in Serbia. Poi spazio alle politiche europee: l’Unione Europea ha varato un nuovo progetto di allargamento, con l’obiettivo di evitare nuovi conflitti nell’area balcanica che rischia di essere travolta dalle tensioni tra Stati Uniti e Russia. Infine, ci si sposta a Praga perché il 2018 è l’anno delle ricorrenze: dalla costituzione della Cecoslovacchia del 1918 al 25esimo anniversario della nascita della Repubblica Ceca.

Va infine in onda l’arte ad Aquileia, in Friuli Venezia Giulia, dove si tiene una mostra archeologica dedicata ai preziosi reperti che percorrono la storia della Serbia ai tempi dell’impero romano.