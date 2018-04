TV, Rai3: a “Il Posto Giusto” si parla di architettura sostenibile e della casa del futuro

Come si diventa una star del web? Come si riescono a creare video che ottengono in breve tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni? Di questo e di altro parleranno il duo comico Le Coliche e il loro regista Giacomo Spaconi insieme a Federico Ruffo nella ventesima puntata de “Il Posto Giusto”, in onda domenica 22 aprile alle 13.00 su Rai3. Questa settimana le telecamere del programma prodotto dalla terza rete Rai in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, saranno in Piemonte, per raccontare il Parco Bioindustriale del Canavese e i mestieri che ruotano intorno a questo settore. Per lo spazio riservato all’innovazione si parlerà di architettura sostenibile e di un progetto dell’Università di Roma Sapienza, candidato a un concorso internazionale sulla casa del futuro. Attraverso la storia di un tatuatore, si racconteranno tutte le competenze necessarie per intraprendere questo mestiere, mentre per approfondire il tema scuola/lavoro, si entrerà in una antica abbazia benedettina che ospita l’ITS Academy, un istituto dove il 98% degli studenti ha già un posto di lavoro assicurato prima ancora di aver conseguito il titolo di studio. Non mancherà l’ormai consueto appuntamento con i bambini, che ci racconteranno che lavoro sognano di fare da grandi, mentre per approfondire il tema del tutor nell’alternanza scuola/lavoro sarà ospite della trasmissione il Presidente dell’Anpal, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Maurizio Del Conte. Nella consueta clip confezionata da Le Coliche saranno raccontati con ironia alcuni nuovi possibili mestieri: dallo spacciatore di follower al venditore ambulante di collegamento wi-fi.