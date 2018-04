TV, RAI3: a “Passato e Presente” Carlo Alberto, il sovrano riformatore

È stato chiamato il sovrano riformatore, il re tentenna, il principe di Carignano. Carlo Alberto di Savoia, una delle figure più importanti del nostro risorgimento, è il protagonista di “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 aprile alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Paolo Mieli e il professor Francesco Perfetti tratteggiano il ritratto di un giovane liberale, influenzato dalla cultura francese che dopo i moti del 1821, quando fa una concessione generosa ai rivoluzionari, torna nei ranghi della famiglia Savoia, trasformandosi in un sovrano diviso tra riformismo e conservatorismo. Negli anni ’40 dell’800 però il rapporto di Carlo Alberto con Gioberti e D’Azeglio lo porta a diventare un punto di riferimento per molti patrioti che sognano un’Italia libera dall’invasore. E così, dopo aver concesso ai suoi sudditi il cosiddetto Statuto Albertino, trasformando di fatto la monarchia assoluta sabauda in una monarchia costituzionale, si lancia nella guerra contro gli austriaci, dalla quale uscirà sconfitto. “Passato e presente” ricostruisce la sua storia anche grazie al contributo di riprese originali all’interno dei palazzi che hanno segnato la vita del re sabaudo.