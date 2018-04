TV, Rai3: a “Il Posto Giusto” Giovanni Soldini, Chianti, apicoltura tech, grandi reclutamenti

Nella puntata de “Il Posto Giusto”, in onda domenica 15 aprile alle 13 su Rai3, Federico Ruffo incontrerà il velista Giovanni Soldini, che lo scorso febbraio ha compiuto un’altra delle sue imprese stabilendo il record sulla rotta Hong Kong – Londra.

Il programma, prodotto dalla terza rete Rai in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, proseguirà il suo viaggio nel mondo delle professioni cominciando dal Distretto Vitivinicolo Biologico del Chianti per poi entrare in un laboratorio romano di scarpe fatte a mano.

Le api saranno le protagoniste di un filmato su come la tecnologia permette di monitorare le arnie a distanza, mentre a Cremona si seguirà il percorso di alcuni studenti dell’istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari che imparano a fare i liutai anche grazie all’alternanza scuola/lavoro. Con il formatore Fabrizio Dafano e con l’orientatore Stefano Raia, si analizzerà un vero colloquio di lavoro. Due piccoli ospiti, studenti delle scuole elementari, racconteranno invece come si immaginano il loro futuro lavorativo.

Per lo spazio dedicato alle politiche attive si vedrà come funzionano nei centri per l’impiego i cosiddetti “grandi reclutamenti”, che entrano in gioco nel momento in cui le aziende cercano, in tempi brevi, tanti lavoratori. Con l’esperto di politiche del lavoro, Romano Benini, si affronterà in seguito il tema della selezione del personale. Infine Fabrizio e Claudio Colica, in arte “Le Coliche”, racconteranno come il mestiere che si sceglie, condizioni il ruolo di padre.