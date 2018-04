TV, Rai3: a “Tutta Salute” si parla della cattiva digestione

La cattiva digestione è un disturbo molto sentito e piuttosto diffuso, chiamato anche dispepsia. Spesso è accompagnata da bruciore allo stomaco, eruttazioni, rigurgito acido, stipsi, sonnolenza, nausea e rallentamento delle funzionalità gastriche e del pancreas. Quali sono le cause? Quali i sintomi a cui prestare attenzione? Come si cura? Michele Mirabella e Pierluigi Spada, nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 23 aprile, alle 10.45 su Rai3, ne parleranno con il professor Silvio Danese, responsabile del centro di Malattie infiammatorie croniche intestinali dell’Humanitas di Milano.