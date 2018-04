TV, Rai5: a “Icone del continente africano” protagonisti temibili predatori

L’eterna lotta per la sopravvivenza tra prede e predatori è iniziata 60 milioni di anni fa, quando sono comparsi i primi carnivori. Da allora la vita delle specie carnivore dipende anche dalla sopravvivenza di quelle erbivore. L’ultimo episodio della serie “Icone del continente africano”, in onda lunedì 16 aprile alle 15.00 su Rai5, descrive questo fragile equilibrio e spiega perché le specie meno specializzate sono quelle che si sono diffuse maggiormente. Nella savana africana, in fondo, la carne è una risorsa molto più incerta di quanto si pensi e nessun mammifero carnivoro, come la iena o lo sciacallo, può vivere esclusivamente di carcasse.