TV, Rai5: “Mekong, madre di tutte le acque”, viaggio in Cambogia

Il viaggio di Sue Perkins verso le sorgenti del Mekong prosegue attraverso la Cambogia continentale. Nella seconda puntata della serie “Mekong, madre di tutte le acque”, in onda lunedì 2 aprile alle 20.20 su Rai5, la Perkins visita una regione oggi molto sfruttata per la produzione di legname da esportazione. La deforestazione va avanti a ritmo sostenuto, mettendo a rischio molte specie animali e la sopravvivenza di popoli abituati a vivere lontani dalla modernità. Al seguito di una squadra per la salvaguardia della natura, Sue assiste al sequestro di carne di specie protette, destinata ai clienti di ristoranti sperduti nella foresta, e alla liberazione di animali selvatici vittime del traffico illegale. Prima di attraversare la frontiera col Laos, la scrittrice visita templi e monasteri buddisti e passa qualche giorno con il popolo Krung, che vive sugli altipiani del Ratanakiri.