TV, Rai5: “Mekong, madre di tutte le acque” ci porta nel Laos

Turismo, ideologie e forti investimenti stranieri fanno del Laos una terra in grande fermento. A raccontare i cambiamenti in atto in questo paese è Sue Perkins, nota attrice comica inglese, nel terzo episodio della serie “Mekong, madre di tutte le acque” in onda martedì 3 aprile alle 20.25 su Rai5. La Perkins visita i monasteri di Luang Prabang e la grande diga sul Mekong che la Thailandia sta finanziando. Scoperto negli ultimi anni anche da migliaia di turisti occidentali alla ricerca di un’Asia più tradizionale, il Laos sta cambiando volto rapidamente. La spiritualità che si respira negli antichi monasteri di Luang Prabang oggi convive con l’entusiasmo per importanti progetti industriali di imminente realizzazione, finanziati da forti investimenti stranieri. Un alto funzionario di Stato mostra a Sue il sito di un’immensa diga sul Mekong; servirà per la produzione di energia elettrica destinata alla nascente industria nazionale ma anche, e soprattutto, all’esportazione verso la Thailandia.