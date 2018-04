TV, Rai5: a “Shakespeare in Italy” i luoghi che hanno ispirato capolavori

Da Venezia a Roma, da Firenze a Napoli, un itinerario attraverso i luoghi che hanno ispirato capolavori di Shakespeare come “Il Mercante di Venezia”, “Giulio Cesare”, “Antonio e Cleopatra”, “La Tempesta”. In “Shakespeare in Italy” in onda lunedì 23 aprile alle 21.15 su Rai5, Francesco Da Mosto approfondisce il rapporto di Shakespeare con le forze dominanti della sua epoca come il potere e la religione e quelle emergenti come il denaro e la scienza che prefigurano un mondo nuovo. Ad accompagnarlo in questa analisi i versi delle opere shakespeariane ambientate qui o ispirate da questi luoghi.