Ritrovate nella notte le due gemelline di 4 anni scomparse ieri sera a Tarcento, in provincia di Udine: le bambine si erano allontanate dal giardino di casa con il cane di famiglia mentre la madre stava preparando la cena. Dopo sei ore di ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile, sono state individuate in un boschetto, addormentate vicino al pitbull che vegliava su di loro. Le due bimbe – riporta il Messaggero Veneto- sono in buona salute e sono state riportate a casa.