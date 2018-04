Un weekend “Eco-Friendly” al giorno con gli Oli Zucchi: chi sceglie il gusto della sostenibilità vince gli EcoBnB più belli d’Italia

Sostenibili a tavola e perché non in vacanza? Oleificio Zucchi, che da sempre unisce la bontà dei suoi prodotti ad un’anima attenta alla sostenibilità, premia gli amanti della natura con un’esperienza eco-sostenibile, a tavola e anche in viaggio! Grazie al concorso “Weekend Eco-Friendly”, dal 15 marzo al 15 giugno chi sceglie una selezione speciale di Oli Zucchi potrà vincere ogni giorno un soggiorno in una struttura Ecobnb, la piattaforma che consente ai viaggiatori di trovare e prenotare online ogni tipo di alloggio “green”, attento cioè all’ambiente, ma anche all’economia e alle comunità locali.

Dalla casa sull’albero all’hotel a emissioni zero, dalle ville degli antichi borghi italiani all’agriturismo in campagna… Per partecipare, e magari fare la valigia verso una di queste bellissime strutture, è sufficiente acquistare uno tra i pregiati Oli Zucchi selezionati – l’Olio EVO Sinfonia, l’Olio Evo100% Italiano Sostenibile, l’Olio EVO Dolce Fruttato, l’Olio EVO Biologico 100% Italiano, l’Olio di Semi di Girasole Biologico, l’Olio di semi di Mais Biologico, l’Olio di semi di Lino Biologico e il Friggimi Biologico – e inviare un SMS con i dati dello scontrino al numero dedicato: sarà possibile scoprire subito se si è vincitori di un weekend Eco-Friendly, in palio ogni giorno.

Oleificio Zucchi, che ha recentemente lanciato il primo extra vergine 100% Italiano proveniente da filiera sostenibile certificata ed “Eletto Prodotto dell’Anno 2018”, continua così a promuovere uno stile di vita attento all’ambiente, trasmettendo in ogni bottiglia di olio la cura per la terra e le persone che la lavorano.