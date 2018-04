Tre geologi dell’Università di Pisa ospiti di “Alle falde del Kilimangiaro”: racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide

Domenica 8 aprile alle 15,30 i ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa Luigi Folco, Maurizio Gemelli e Matteo Masotta, saranno ospiti della trasmissione televisiva Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro”. I tre geologi racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide realizzata nell’ambito della XXXIIII Campagna Antartica del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide 2017-18. Nell’occasione verrà mostrato una meteorite lunare, uno dei campioni più prestigiosi recuperati nel corso della spedizione che si è svolta nell’area di ghiaccio blu di Reckling Moraine, sulla calotta polare, a circa 76˚ di latitudine sud. In totale, i 115 meteoriti raccolti saranno oggetto di studi cosmochimici per contribuire alla conoscenza dell’origine ed evoluzione del sistema solare.