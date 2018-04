Uragani: arriva a Panama l’aereo creato per entrare nell’occhio del ciclone

E’ in arrivo a Panama l’aereo statunitense C-130 Hercules, creato dalla Noaa (Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica statunitense) per poter entrare nell’occhio del ciclone e raccogliere informazioni per studiare il fenomeno e riuscire a prevedere danni ed effetti. Una dimostrazione di come lo studio dei dati e la prevenzione di questi fenomeni siano fondamentali per evitare disastri dovuti agli uragani, sottolinea il quotidiano “la Estrella de Panama”.

A Panama, i tecnici della Electric Transmission Company, S.A. (Etesa), l’ente di vigilanza sui fenomeni atmosferici, ha reso noto che al momento la situazione climatica è in fase di transizione, dalla stagione secca alla stagione delle piogge. La stagione degli uragani inizia il 1° giugno e termina il 30 novembre.