Un aereo delle Alaska Airlines, partito da Seattle e diretto alle Hawaii, ha compiuto un atterraggio d’emergenza a Honolulu per un guasto al motore. Secondo quanto riferisce il quotidiano Hawaii News Now, il velivolo con 157 passeggeri a bordo era vicino alle isole quando si e’ accesa la spia che allerta quando non funzionano i filtri dlel’olio. A quel punto i piloti hanno dichiarato l’emergenza in prossimità di Honolulu atterrando poco dopo senza incidenti. Non si segnalano feriti.