Negli Usa primo parco al mondo certificato per bimbi autistici 

E’ dedicato a Sesame Street, un cartone per bambini molto amato negli Usa, il primo parco giochi al mondo che ha ottenuto lo status di ‘Centro certificato per l’autismo’. Il Sesame Place, in Pennsylvania, ha ottenuto il riconoscimento dall’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards.

Per ottenere la certificazione, si legge sul sito del parco, tutto lo staff ha seguito corsi su come lavorare con persone con autismo, che dovranno essere ripetuti ogni due anni. Nel parco, che ha ottovolanti, show e parate, ci saranno aree dedicate con stanze silenziose, verranno distribuite cuffie che annullano i rumori e ci saranno zone ‘a bassa sensorialità’. A questo si aggiunge una valutazione di ogni giostra presente nel parco, con un punteggio sulla base del quale i genitori potranno capire se e’ adatta o no al figlio.

“Sesame Place – spiega Cathy Valeriano, presidente del parco – è ben equipaggiato per fornire alle famiglie attività inclusive per bambini con autismo e altri bisogni speciali”. La serie Sesame Street, a cui il parco si ispira, è nata alla fine degli anni ’60, e utilizza personaggi dello stesso ideatore dei Muppets. Dal 2015 è entrata a far parte del ‘cast’ anche Julia, una bambina autistica.