In occasione del concerto tenuto a Bologna, Jovanotti ha parlato di fake news e di vaccini. Il popolare cantante ha dichiarato: “Io posso fare una ricerca su internet ma c’è gente che ha dedicato la vita allo studio delle malattie, allo studio delle cure. Queste persone hanno passato la loro intera vita allo studio della medicina: è faticoso, io non credo che siano lì per fregare il prossimo: si può andare su internet ma poi ci si affida a chi ne sa di più!“.