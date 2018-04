Vaccini, Ricciardi (Iss): solo il 15% dei sanitari protetto dall’influenza

“Un operatore sanitario su dieci sarebbe suscettibile al morbillo mentre solo il 15 per cento e’ vaccinato contro l’influenza“: lo ha dichiarato questa mattina al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità, a margine dell’inaugurazione della XIV edizione del Master universitario “Sepsi in Chirurgia” promosso dall’Università Cattolica. “Sono pochi, pochissimi, e’ un dato sconcertante. Ma non e’ un problema solo dell’Italia, e’ un dato generale che determina pero’ una grandissima problematica, ovvero che molto spesso le infezioni in ospedale i pazienti le prendono dagli operatori. Ad esempio pensiamo all’influenza, una persona ricoverata puo’ prenderla da un operatore sanitario non vaccinato“. “Parlando del morbillo, che puo’ essere letale, e’ impensabile che un neonato venga contagiato da un’ostetrica non vaccinata, e’ impensabile che un paziente colpito da una patologia grave possa contrarre il morbillo da un operatore non vaccinato“.