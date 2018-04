In Italia “muore di morbillo un bambino ogni tremila casi“: lo ha reso noto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi in occasione di una conferenza stampa al ministero della Salute sui dati delle coperture vaccinali del 2017. “In Sicilia ci sono 200 casi. Esiste un tasso altissimo di letalità. Bisogna stare in guardia“.