Valanga Pila: stabili le condizioni dei due scialpinisti salvati 

Sono stabili le condizioni dei due scialpinisti travolti oggi intorno alle ore 11.00, da una valanga nel Comune di Gressan, in Località Pila, Col Chamolet, che ha coinvolto quattro scialpinisti italiani, di cui due risultano deceduti. Lo rende noto la Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta che in una nota esprime, “a nome del Governo regionale, il più profondo cordoglio per questo tragico evento”.

La Presidenza della Regione “desidera nel contempo ringraziare gli operatori di Protezione civile, il Soccorso Alpino Valdostano, il soccorso sanitario 118 e i medici intervenuti, il personale del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e del Comando vvf provinciale di Torino e il personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta per l’impegno e la professionalità dimostrati”. La Protezione civile raccomanda la massima prudenza in considerazione dell’elevato rischio valanghivo. Per qualsiasi informazione è possibile consultare il bollettino neve e valanghe della Regione autonoma Valle d’Aosta.