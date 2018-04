Allerta valanghe: pericolo ‘3 marcato’ sulle montagne lombarde 

Pioggia battente sul fondovalle, strade rese insidiose da grosse pozze d’acqua e bufere di neve alle quote superiori ai 1.500 metri con forti difficolta’ nel transito dei passi alpini anche con catene montate.

Una “coda” decisamente fredda dell’inverno in Valtellina e Valchiavenna dalla serata di oggi investite da un’ondata di maltempo e dove rimane elevato al grado “3 marcato” il rischio di caduta valanghe sull’intero arco alpino lombardo, secondo l’ultimo bollettino diffuso oggi pomeriggio dal Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia con sede a Bormio (Sondrio). E le precipitazioni nevose in corso rendono piu’ instabili e insicuri i pendii piu’ ripidi di Alpi Retiche e Alpi Orobie, al punto che l’allarme-valanghe e’ indicato dai tecnici regionali addirittura in aumento nelle prossime 24 ore.