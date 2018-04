Valanghe in Trentino: grado di pericolo 4 “forte”

“Nuovi spessori di neve fresca oltre i 50 cm sui rilievi maggiori e sulle piccole Dolomiti al di sopra dei 2000 m favoriscono la ripresa dell’attività valanghiva,” secondo l’ultimo bollettino di Meteotrentino, che per oggi, venerdì 13 aprile 2018, prevede un grado di pericolo 4 (Forte). “Il manto nevoso è presente con continuità e spessori significativi mediamente a partire da 1400-1600 m di quota; gli strati superficiali di neve più recente poggiano su vecchi strati trasformati, croste da fusione-rigelo o lenti di ghiaccio prodotti dall’effetto della percolazione di pioggia e neve fusa. Localmente soprattutto al fondo si trovano strati fragili di brine a debole coesione in evoluzione verso forme di fusione. La situazione è molto disomogenea in relazione alla quota e all’esposizione: alle quote più elevate e sui pendii in ombra il manto nevoso si presenta ancora di tipo invernale; fino al limite del bosco e in genere alle quote medio-basse il manto è generalmente isotermico di tipo primaverile con recenti strati di neve fresca già trasformata, rigelato superficialmente nelle mattinate senza copertura nuvolosa e tendenzialmente bagnato con perdita di coesione durante la giornata per riscaldamento termico. Nelle zone soggette a pioggia o esposte all’irraggiamento solare la percolazione dell’acqua può interessare gli strati più profondi fino alla base.“