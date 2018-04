Pericolo valanghe in Valle d’Aosta: temporanea chiusura della Val Ferret e limitazioni di accesso in Val Veny

La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che nella mattinata di oggi, lunedì 9 aprile 2018, sono state pubblicate dal Comune di Courmayeur due ordinanze di chiusura e limitazione al traffico veicolare e pedonale nella Val Ferret e Val Veny.

Con l’ordinanza del Sindaco N.3288 del 09/04/2018 si impone la temporanea chiusura della Val Ferret per pericolo valanghe. A partire dalle ore 12:00 del 09 aprile 2018 e fino alla revoca dell’ordinanza è vietata la circolazione e la sosta veicolare e pedonale sulla strada della Val Ferret direzione La Palud- Planpincieux, a tutela dell’incolumità pubblica.

Per lo stesso motivo è stata emanata l’ordinanza N.3289 che definisce le limitazioni di accesso alla Val Veny. A partire dalle ore 10 del 09 aprile 2018 e fino alla revoca dell’ordinanza, è istituito il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale che con sci e con mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell’area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet; 2.

E’ escluso dal suddetto divieto il comprensorio sciistico.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza in considerazione dell’elevato rischio valanghivo. Per qualsiasi informazione è possibile consultare il bollettino neve e valanghe della Regione autonoma Valle d’Aosta a questo link.