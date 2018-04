Al via in Vallelunga i lavori di bonifica a seguito delle grosse valanghe staccatesi lo scorso gennaio: tra il 22 e il 23 una serie di slavine si sono riversate dai pendii, dove si erano accumulati oltre 3 metri di neve a causa di nevicate eccezionali. Una valanga aveva colpito una casa ma gli abitanti per fortuna si erano salvati. Un’altra slavina aveva sfiorato un albergo: 150 turisti ed abitanti erano stati evacuati con l’aiuto di elicotteri.