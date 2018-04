Salute: l’80% degli italiani ha un valore alto di colesterolo “cattivo”

“Purtroppo ancora l’80% degli italiani ha un valore di colesterolo ‘cattivo‘ superiore a 70 mg/dL. E per quanto riguarda la colesterolemia totale il 40% ha un valore elevato. Quello che è ancora più grave, nei soggetti esaminati dai nostri screening, è che chi ha un alto o altissimo rischio cardiovascolare ha un colesterolo ‘Ldl’ superiore a 70 mg/dL e tra questi appena il 18% lo cura efficacemente mentre tutti gli altri lo trascurano. Ma questo colesterolo elevato è il killer numero uno silenzioso per infarto e ictus cerebrale“: lo ha reso noto Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore-Hcf Onlus, che oggi ha presentato a Roma il “Truck Tour” Banca del cuore 2018 i dati raccolti nel 2017 su 8.000 screening effettuati durante la scorsa edizione.

Dal report è emerso che “l’italiano medio ha un valore di pressione arteriosa tendenzialmente ancora elevato rispetto ai valori delle nuove linee guida ma tutto sommato accettabile. Questo vuol dire che è passato il concetto della riduzione della pressione evitando l’abuso di sale a tavola“.