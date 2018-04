Danni e disagi per il forte vento anche a Gela: segnalati alberi spezzati, cartelloni pubblicitari abbattuti, tettoie divelte.

Nella zona industriale il custode di un cantiere è stato travolto dal crollo di un cancello, abbattuto da una violenta raffica. Soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti radiologici e clinici e ricoverato con prognosi riservata come politraumatizzato. Non è in pericolo di vita.