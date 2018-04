Viaggi & Turismo: alla Maddalena per osservare il passaggio delle balene e dei cetacei

WWF Travel consiglia un’esperienza di viaggio indimenticabile da vivere anche in famiglia con bambini, per osservare da vicino il passaggio di diverse specie di cetacei sia delfini che balene.

Il Mar Mediterraneo e in particolare il Canyon di Caprera, in Sardegna, ogni anno, verso fine giugno, è animato da un massiccio passaggio di cetacei, uno spettacolo della natura emozionante e sconosciuto ai più.

Il viaggio evento promosso da WWF Travel e WWF Italia con la collaborazione di Sea Me Sardinia, associazione Onlus, cui sarà destinata una quota del ricavato del viaggio, che lavora alla salvaguardia dei cetacei attraverso ricerche, divulgazione scientifica ed educazione ambientale, vuole sensibilizzare sulla necessità di salvaguardare queste specie a rischio e l’ambiente marino in generale; è inoltre l’occasione per scoprire la bellezza dell’Arcipelago di La Maddalena e del Canyon di Caprera e assaporare i profumi e sapori della Sardegna.

Si tratta di un’esperienza ideale per gli amanti della natura e del mare di qualsiasi età; 7 giorni da dedicare al Whale e Dolphin Watching con escursioni in barca, accompagnanti da ricercatori, naturalisti e biologi marini. Uno di questi è Luca Bittau, Presidente e fondatore di Sea Me Sardinia, naturalista con un dottorato proprio sui cetacei, che da anni concentra i propri studi sul Canyon di Caprera.

Se il clima non dovesse permettere la navigazione, sarà possibile osservare il passaggio dei delfini da terra con binocoli, seguire lezioni e approfondimenti sul mondo dei cetacei ma anche praticare snorkeling nel Parco Nazionale della Maddalena o a Spargi e Razzoli o ancora seguire un’escursione storico naturalistica a Caprera.

Sono molte le attività previste anche in caso di maltempo, quali la visita della fortezza di Monte Altura e all’Orso di Granito a Palau oppure escursioni al sito archeologico di Lu Brandali o a Santa Teresa di Gallura, Capo Testa e Punta Falcone.

WWF Italia è in prima linea per proteggere, difendere e preservare il Mare Nostrum; dal 2017 ha lanciato la Campagna GenerAzioneMare nata per sensibilizzare ed invitare le persone a collaborare attivamente alla tutela dei nostri mari attraverso la creazione e la gestione di Aree marine protette e l’educazione di consumatori e pescatori ad un consumo responsabile del pescato. La finalità di questo viaggio inserito nella Campagna GenerAzione Mare 2018 è proprio portare avanti un progetto di tutela e conservazione dei cetacei in collaborazione con altre realtà associative supportandole e coinvolgendo in maniera attiva tutti i partecipanti.

Dal 24 al 30 giugno 2018, itinerario di 7 giorni /6 notti, pernottamenti presso l’hotel Le Nereidi, a La Maddalena, in formula BB, incluse 4 giornate di escursioni, quota a partire da 890 euro.