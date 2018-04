Viaggi, Turismo e Benessere: MSC Crociere presenta i trattamenti SPA Vino Therapy prodotti da Bocelli Wines

MSC Crociere, la più grande Compagnia di crociere a capitale privato al mondo, ha lanciato una collezione firmata ed esclusiva di trattamenti SPA creata con i prodotti di vinoterapia LAJATICA e prodotti da Bocelli Wines. In anteprima tali pacchetti benessere hanno debuttato a bordo della MSC Aurea Spa a bordo di MSC Seaside, attualmente posizionata a Miami e impegnata in itinerari nel Mar dei Caraibi, e presto sarà disponibile sull’intera flotta della Compagnia, compresa la MSC Seaview, la nave gemella di MSC Seadide attesa al battesimo del 2 giugno a Civitavecchia e impegnata a seguire tra le perle del Mediterraneo. Grazie alle proprietà anti-aging e rassodanti degli acini d’uva, questi preziosi trattamenti viso e corpo son realizzati con estratti naturali offerti dai vigneti della famiglia Bocelli e miscelati con erbe toscane ed olii essenziali.

MSC Crociere prosegue così il suo impegno nel migliorare l’esperienza di bordo siglando partenership con le migliori eccellenze mondiali in grado di rispecchiare lo spirito mediterraneo e familiare della Compagnia. Bocelli Wines, come MSC, è un’azienda a conduzione familiare che condivide gli stessi valori di tradizione, eccellenza e passione: la famiglia Bocelli produce vino artigianale da 180 anni e la sua collezione rappresenta quanto di meglio offre il mercato del vino nostrano. Il vigneto è attualmente gestito da Alberto Bocelli, fratello del noto tenore Andrea che ha iniziato la sua collaborazione con MSC Crociere in occasione dell’esibizione alla cerimonia del battesimo di MSC Poesia nel 2008.

La linea cosmetica di vinotherapia Layatica prende il nome dalla regione toscana Lajatico: è qui che la famiglia Bocelli possiede da sempre la propria tenuta, il cui vigneto rappresenta il cuore pulsante. Nel corso della sua vita, Andreina (nonna di Andrea) era famosa per la sua deliziosa composta di uva rossa ed erbe selvatiche che utilizzava per idratare la pelle. Questo “segreto di bellezza” è stato poi tramandato per generazioni e studi e ricerche scientifiche hanno poi confermato queste sue innovative intuizioni.

I BENEFICI DI VINOTHERAPY

Conosciute come “antiossidanti naturali”, le uve contengono potenti composti chiamati polifenoli, che combattono i radicali liberi e stimolano il rinnovamento delle cellule e del collagene. I risultati sono evidenti, poiché fin da subito l’epidermide mostra un aspetto più raffinato e giovanile. I polifenoli sono fino a 50 volte più forti della vitamina E e 20 volte più forti della vitamina C; in aggiunta le uve contengono anche un’abbondanza di vitamine – tra cui le vitamine A, B1, C, E e K – e minerali, oltre a magnesio, ferro, potassio, calcio e fosforo. MSC Crociere ha lavorato per creare una serie di trattamenti unici utilizzando l’ampia gamma di cosmetici LAJATICA per offrire agli ospiti gli innumerevoli benefici dell’uva italiana.

Gli ospiti della MSC Aurea Spa, dunque, beneficeranno così di una circolazione potenziata, segni di invecchiamento ridotti, una migliore digestione e una pelle più luminosa e brillante. I trattamenti sono proposti nelle più svariate forme, dai massaggi tradizionali con olii essenziali, ai bagni e ai peeling, e sono consigliati per coloro che desiderano contrastare i problemi di epidermide rinforzando l’elasticità e l’idratazione della pelle, irrobustendo i vasi sanguigni e migliorando così la microcircolazione.

I TRATTAMENTI BEAUTY DI VINOTHERAPY PER MSC AUREA SPA

Otto diversi trattamenti di lusso a base di vino sono stati sviluppati in esclusiva per MSC Crociere utilizzando i prodotti di bellezza LAJATICA: i pacchetti sono pensati e per uomini e donne, e comprendono tre diverse proposte per il corpo, un esclusivo Mediterranean Citrus Body Massage e quattro terapie per il viso, di cui una specificamente progettata per uomini. Per saperne di più, leggete dal menu Spa allegato.

MSC AUREA SPA

Vinotherapy è solo una delle numerose offerte terapeutiche pensate per la bellezza, il benessere e le coccole dei clienti di MSC Aurea Spa. Ogni nave della flotta MSC Crociere presenta infatti un’autentica Spa Balinese che regala un’ineguagliabile vista sul mare; inoltre, lo staff altamente qualificato e specializzato offre un’ampia scelta di servizi per aiutare gli ospiti a rilassarsi, rinfrescarsi e rigenerarsi. MSC Seaside e Seaview, la nave gemella che verrà inaugurata il prossimo 2 giugno, ospitano la più grande MSC Aurea Spa costruita fino ad oggi; qui i crocieristi possono sperimentare un’amplissima varietà di strutture, tra cui: MSC Gym, equipaggiata con attrezzature di TECHNOGYM ™ (azienda leader mondiale nel settore del benessere e fitness); un elegante salone di hairstyling Jean Louis David; una zona termale ultramoderna dotata di un’esclusiva Snow Room e di una Salt Relax Area.

Menu di MSC Aurea Spa: Trattamenti Vinotherapy

– Cabernet Body Rejuvenating Treatment: offre i benefici ringiovanenti di un peeling, utilizzando semi e acini di uva Cabernet. Questo trattamento meravigliosamente delicato esfolia e purifica, nutre e idrata, regalando un’epidermide fresca, luminosa e vellutata.

– Cabernet Stimulating Body Treatment: è un lussuoso trattamento anticellulite per il corpo per stimolare la circolazione e ridurre l’aspetto di una pelle irregolare a buccia d’arancia. Utilizza una mousse di uva Cabernet (nota per la capacità di aumentare il ricambio cellulare) arricchita con estratti di rosmarino e rovere per una spinta rivitalizzante.

– Sangiovese Velvet Body Treatment: Il prodotto è costituito da un mix di uva Sangiovese IGT (Indicazione Geografica Tipica) di altissima qualità unita a malva, salvia e aloe vera; il risultato è un’esperienza rilassante e lenitiva. Le proprietà attive dell’uva vengono amplificate dagli olii essenziali per un effetto più sano, luminoso e morbido su tutta la pelle.

– Mediterranean Citrus Body Massage: Il massaggio corpo agli agrumi del Mediterraneo; ideale per allentare le tensioni e nutrire la pelle, questo massaggio utilizza un trattamento delicato a base di semi d’uva, estratto di agrumi e rosmarino. In aggiunta, gli impacchi caldi di semi d’uva ed estratti di vite rossa aiutano a migliorare la microcircolazione e agiscono contro gli effetti negativi dei radicali liberi.

– Sangiovese Age-Defying Facial: aiuta a combattere i primi segni dell’invecchiamento ed è un trattamento dallo stupefacente potere ringiovanente basato sulle straordinarie qualità dei polifenoli presenti nell’uva – in grado di combattere efficacemente i radicali liberi -.

– Cabernet Sauvignon Firming Facial: destinato a pelli più mature, poiché utilizza il Resveratrolo, un composto naturale che si trova nella buccia dell’uva. Questa componente aiuta a combattere le rughe più profonde, a regalare un’epidermide più tesa e a ridefinire il profilo.

– Morellino Men’s Luxury Facial: perfetto per la pelle maschile. Appoggiandosi sulle proprietà della pianta di Verbasco – combinata con l’olio essenziale di cipresso -, questo trattamento aiuta a combattere l’effetto lucido e riduce i segni dell’invecchiamento, come rughe e perdita di compattezza.

– Pinot Grigio Skin-Brightening Facial: apporta un effetto schiarente grazie all’eccellente potere antiossidante della borragine (ricca in Omega 6). Il risultato sulla pelle è rassodante, addolcente, ammorbidente ed elasticizzante.

Gli ospiti potranno acquistare i prodotti LAJATICA a bordo delle nostre navi. Tra questi:

– Anti-Wrinkle Cream & Shock Anti-Wrinkle Serum: crema antirughe, ricca di polifenoli, che ripristina la compattezza e l’elasticità della pelle, ed ottimizza i risultati se combinata con il siero. Ricco di Resveratrolo, quest’ultimo favorisce infatti l’assorbimento della crema e, usando i due prodotti in combinazione, chi li utilizza potrà aspettarsi una riduzione dei segni dell’invecchiamento dopo soli 7 giorni.

– First Wrinkle Cream & Serum: crema antirughe appositamente creata per fissare le linee di espressione del viso, contiene alti livelli di antiossidanti che favoriscono una corretta idratazione per prevenire l’invecchiamento. Il prodotto è perfetto anche come doposole ed amplifica le sue proprietà se combinato con il siero antirughe. L’alta concentrazione di acido ialuronico a basso peso molecolare e di Resveratrolo rendono infatti il siero un ottimo alleato contro le rughe d’espressione, con risultati che non tardano ad apparire dopo 7 soli giorni di trattamento.

– Hydrating Multi-Action Skin Cream for Men & Beard Moisturiser and Face Serum for Men: questa crema impalpabile ottimizza il processo naturale e fisiologico della cheratinizzazione, aumentando la compattezza e l’elasticità della pelle. Grazie alle proprietà calmanti, lenitive e anti-arrossamento del Bisabololo, la formulazione è perfetta per l’uso dopo la rasatura. Inoltre il siero, se usato regolarmente, rallenta il processo di invecchiamento e contrasta i segni di affaticamento, tonificando il viso e riducendo borse e occhiaie.

– Brightening Cream & Serum: questa crema schiarente è caratterizzata da un’alta concentrazione di acido malico e da un pH molto simile a quello dell’epidermide, ed ha un effetto illuminante. Contiene anche una combinazione di filtri solari ad ampio spettro (UVA-UVB-UVC). Il siero viso, ricco di polifenoli antiossidanti, protegge la pelle dalle aggressioni quotidiane, previene la comparsa di macchie scure e riduce visibilmente quelle esistenti. Gli alti livelli di acido ellagico proteggono efficacemente la pelle dallo stress ossidativo e, di conseguenza, dall’invecchiamento precoce.

– Micellar Gel – Make-up Remover: Il gel a doppia azione agisce sia come detergente viso sia come struccante, idratando e rimuovendo le impurità. Grazie alla sua natura delicata, questo gel è adatto a tutti i tipi di pelle ed è privo di alcool, sapone, parabeni e profumi (spesso responsabili di allergie).

– Grape Jam Scrub: questo scrub è formulato con gel di vinacciolo e protegge la pelle dall’invecchiamento precoce, dagli agenti atmosferici e dai radicali liberi. Ha proprietà restrittive, tonificanti e stimolanti: favorisce la microcircolazione capillare, lasciando la pelle morbida e idratata.

– Velvet Cream: si tratta di una leggerissima crema per il corpo ricca di polifenoli dal forte potere antiossidante. La miscela di semi d’uva e olio di jojoba idrata, lasciando la pelle morbida e setosa.

– Cellulite Cream: l’elevata concentrazione di caffeina (10%) rende questo prodotto un trattamento d’urto da utilizzare per 7 giorni. La caffeina promuove la mobilizzazione dei trigliceridi dal tessuto adiposo sottocutaneo, regalando una pelle più liscia e levigata.