Viaggi & Turismo: Cesenatico, la vera estate marinara e romagnola

L’anima marinara che si esprime tra le casette colorate che dipingono il porto canale disegnato da Leonardo da Vinci, in cui fermarsi ad ammirare le storiche vele del Museo della Marineria e nei gesti dei pescatori che al tramonto sistemano le reti, di ritorno dal mare. L’accoglienza coinvolgente della Riviera Romagnola, sempre a contatto diretto con il mare e con le ampie spiagge sabbiose, che invitano a vivere le giornate al sole. Lo stile di una città che guarda all’ambiente, dove c’è il più alto rapporto di spazi verdi di tutta la costa e dove il mezzo di trasporto preferito è la bicicletta, che richiama le grandi imprese di Marco Pantani. Cesenatico (FC) è questo, ma anche di più. È una cittadina al confine tra la rilassata vita di mare e la scoperta delle colline costellate di borghi nell’entroterra romagnolo, il luogo in cui concedersi giorni spensierati sul bagnasciuga, ma anche occasione per fare sport. A tessere le linee della vacanza ideale sono i Ricci Hotels, Family Resort di Cesenatico, specialisti dell’ospitalità per famiglie, sportivi, cicloturisti ed amanti della vita di mare. Si trovano di fronte alle spiagge ed hanno grandi piscine, con idromassaggio e acquabike, che piacciono a grandi e piccoli. L’Hotel Valverde e Residenza (apre il 28 marzo 2018, prezzi a partire da 66 euro a persona al giorno), con la sua architettura a “elle” in cui si specchiano i colori del mare, è a Villamarina e permette di scegliere anche la formula degli Aparthotel. Ha una spiaggia privata super attrezzata e una zona baby molto apprezzata, con sconti per bambini validi tutta l’estate. L’Hotel Nettuno sul lungomare Carducci (apre il 18 maggio 2018, prezzi a partire da 65 euro a persona al giorno), è uno degli alberghi che ha fatto la storia di Cesenatico. Oggi ha grandi spazi eleganti, in stile Hamptons, con ampie vetrate sul paesaggio e ristorante vista mare, che piace molto alle coppie. L’Hotel Sport (apre il 18 maggio 2018, prezzi a partire da 61 euro) si trova vicino al Viale delle Nazioni, luogo dello shopping e della movida. Incarna lo spirito della Romagna, con il suo carattere mediterraneo contemporaneo. La spiaggia dista solo 100 metri e non manca una grande piscina di 280 mq d’acqua. Con 12 euro in più al giorno, i Ricci Hotels propongono la formula Quality All Inclusive che comprende anche le bevande gratuite al tavolo e l’ombrellone con 2 lettini sulla spiaggia privata, oltre all’uso illimitato del campo da tennis e del beach volley. Chi preferisce la vacanza in appartamento, al centro dell’isola pedonale di Gatteo Mare, può scegliere Villa Mia, che si trova nel parco “Secondo Casadei”, dove il cantante ha scritto la celebre “Romagna Mia”. Nei Ricci Hotels i bambini sono i privilegiati. Ad accoglierli c’è la mascotte Marino Granchio Bagnino e uno staff di animazione, per divertirsi ogni giorno nel mini club con programmi di attività diverse, sia negli spazi aperti che sulle spiagge private. All’occorrenza c’è anche il servizio di baby sitting, la lavanderia e un pediatra sempre disponibile. Inoltre, le stanze degli alberghi sono pensate a misura di piccoli ospiti: ci sono lettini, seggiolini, culle e tutto quanto necessario. I baby menu dei ristoranti sono stati studiati ad hoc, rispettando gli equilibri nutrizionali, con cura nella scelta delle materie prime e gli ingredienti del gioco fiaba. D’altronde, la cucina è un’altra perla dei Ricci Hotels, in cui assaporare dalla colazione alla cena tutta la tradizione della gastronomia romagnola: pasta fatta in casa, pesce azzurro, piadine, che non possono mancare mai, e tante prelibatezze che nascono dai prodotti del territorio. Il vino, il miele e l’olio extra vergine arrivano sulle tavole direttamente dal Podere La Fattoria di Canonica, vicino Santarcangelo di Romagna, una cascina di fine ‘800, nello stile delle case di campagna, immersa in una tenuta di 120mila mq tra vigneti di sangiovese e trebbiano, ulivi e girasoli. La casa è la dimora dei Ricci Hotels dedicata agli ospiti che cercano una vacanza rilassante nella natura e un punto di partenza per scoprire gli splendidi borghi della Romagna. O per andare in bicicletta. I tour su pedali, d’altronde, sono i preferiti anche a Cesenatico, che può vantare tante piste ciclabili e percorsi che si snodano sulle colline care al “pirata” Marco Pantani, a cui è dedicato il museo. I Ricci Hotels sono maestri nell’ospitalità per i cicloturisti, mettendo a disposizione servizi su misura: garage per le bici, assistenza, menu energetici a colazione e tanti consigli per vivere la Romagna su due ruote.