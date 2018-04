Viaggi & Turismo, giugno al mare: partire con tutta la famiglia è più semplice

La voglia di mare non è mai abbastanza e quando arrivano le prime giornate di sole, la mente si catapulta in un attimo tra spiagge dorate, acque cristalline e il relax tanto atteso. I bambini, d’altronde, non vedono l’ora di giocare liberi sulla sabbia, fare tuffi in acqua e divertirsi con nuovi amici. L’occasione si fa più vantaggiosa se si sceglie una vacanza di mare a giugno. Le spiagge sono meno affollate, non bisogna attendere che arrivi il culmine dell’estate e la scuola è già finita. L’importante è partire leggeri e spensierati, scegliendo i luoghi in cui trovare tutti i servizi di cui i piccoli, ma anche i grandi, hanno bisogno, senza doversi caricare come muli. Gli oltre 100 alberghi del consorzio Italy Family Hotels, specializzati nell’ospitalità per famiglie, hanno tutto ciò che serve e sono nelle più belle località d’Italia sul mare.

CAMPANIA – Sull’isola di Ischia bimbi gratis

Sull’isola di Ischia, i bambini fino a 12 anni vanno in vacanza gratis e i più grandi, dai 13 ai 15 anni, hanno uno sconto del 50%, spassandosela tra giochi, mare e terme. Il Family Spa Hotel Le Canne a Forio d’Ischia (NA) sa come farli divertire, grazie alle animazioni del mini e junior club dalle 9.30 alle 22.30, la piscina e menu speciali per loro. Dal 3 al 10 giugno 2018, l’offerta speciale di 7 notti comprende la colazione con marmellate e dolci della casa, cena con menu a scelta fra 3 primi e 3 secondi, ricco buffet di antipasti ed insalate. E poi, l’utilizzo della piscina e dell’idromassaggio caldi coperti, della sauna finlandese, della piscina esterna a temperatura ambiente con lettino, sedia a sdraio ed ombrellone, sempre a disposizione per chi preferisce alternare qualche momento di relax alla spiaggia. Una navetta all’arrivo e alla partenza accompagna gli ospiti dal porto di Forio alla spiaggia e all’hotel. Il prezzo è a partire da 385 euro per adulto in mezza pensione per una settimana. (Tel. 081 987510)

CAMPANIA – Vacanze in acque cristalline a Palinuro (SA)

Nel Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio UNESCO, Palinuro (SA) brilla con le sue spiagge, le acque cristalline e le affascinanti grotte, da scovare tra le rocce. Qui l’Hotel Saline è l’approdo sicuro per le famiglie che vogliono godersi una rilassante vacanza di mare, avendo a disposizione tutti i servizi per i propri piccoli. Menu ad hoc, biberonia e cuoco a disposizione delle mamme e dei papà, seggioloni, posateria, piatti baby, merende sane e gustose, sala da pranzo con area bimbi e animatori, e tutti i divertimenti del miniclub. Il 4 stelle è direttamente sul mare, ad un passo dalla spiaggia privata raccomandata dai pediatri ed ha una grande piscina con acqua di mare e centro benessere per i genitori. Fino al 24 giugno 2018, con un soggiorno di 7 notti, i bambini dormono gratis in camera con mamma e papà. I prezzi sono a partire da 49 euro a persona al giorno in mezza pensione. (Tel. 0974 931112)

MARCHE – Un orto… sulla spiaggia!

Un orto in riva al mare, in cui coltivare frutta e verdura in compagnia dell’Orso Bo, sulla spiaggia di Senigallia (AN). È l’originale iniziativa dell’Albergo dell’Orso Bo, un posto dalle tante attrazioni, tra cui il galeone dei pirati e l’isola che non c’è, in cui i bambini vivono una favola ogni giorno. I piccoli ricevono già a casa, nel momento della prenotazione, il kit del “piccolo ortolano” in una busta piena di sorprese. Con torba e semi potranno far germogliare le piantine che verranno poi trapiantate nell’ORTOBO sulla sabbia bagnata dalle onde di Senigallia. La settimana dal 17 al 24 Giugno 2018 è tutta dedicata all’arte dell’orticoltura, con laboratori speciali e menu con tante verdure. Il prezzo per una settimana dal 16 al 22 giugno 2018 in camera tripla (2 adulti e un bambino sotto ai 10 anni) è a partire da 1.246 euro con pensione completa. (Tel. 0717923590)

TOSCANA – Il villaggio immerso nella natura toscana, con piscine tropicali

Un grandissimo parco con piscine tropicali (di 1.100 mq) con area jacuzzi e solarium, per immergersi nella natura toscana, e un parco bimbi con miniclub coperto, il campo indiano, la casa di Pinocchio, il Babilonia Park con gonfiabili. I bambini resteranno incantati dal Camping Village Le Capanne di Bibbona (LI) che dal 22 maggio al 30 giugno 2018 regala una notte a chi ne prenota 7. La struttura è concepita come un’oasi di divertimento immersa nella vegetazione. Si può scegliere tra case mobili con servizi per gli amici a quattro zampe o con mini jacuzzi private per guardare le stelle, accoglienti bungalow, bellissime tende in legno, per un’esperienza diversa dal solito, la fattoria con appartamenti al centro del villaggio. C’è un’area per il golf e il fitness center, con zona solarium dove i genitori possono rilassarsi, mentre i piccoli si divertono tra scivoli e giochi d’acqua. Prezzo per 7 notti con colazione a partire da 328,20 euro per camera tripla con un bambino fino ai 2 anni. Se il bimbo ha dai 3 ai 12 anni, il prezzo è di 342,30 euro per 7 pernottamenti. (Tel. 0586 600064)

EMILIA ROMAGNA – Rimini per tutta la famiglia

L’ Hotel Fabrizio di Rimini è gestito da due genitori, che sanno cosa piace ai figli piccoli. Il grande acquascivolo per tuffarsi in piscina è una delle attrazioni che i bambini preferiscono, ma i giochi sono ovunque perché il miniclub è sia all’interno sia all’esterno, e l’albergo offre tanti servizi per i mini ospiti. Un giardino ricco di piante di ogni tipo circonda inoltre la struttura, ideale per godersi le giornate di sole. Per le famiglie che hanno in programma una vacanza di 4 giorni – con arrivo di lunedì, martedì o mercoledì dal 4 al 15 giugno 2018 – c’è un’offerta speciale. Il pacchetto comprende colazione, pranzo e cena a buffet con orari elastici al Ristorante “Verde e Mare” e al Ristorante Fantabriciola dedicato ai bambini, con menu su misura e animazione, mini club con merenda pomeridiana, servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini), parco giochi nel giardino dell’hotel e biciclette a disposizione (anche con seggiolini per bambini). Il prezzo del pacchetto è a partire da 199 euro per persona. Per i bimbi fino a 1 anno, in camera coi genitori, c’è lo sconto del 75%, per quelli fino ai 6 anni lo sconto è del 50%, dai 7 ai 12 anni, del 25% (Tel. 0541 381726)