Viaggi & Turismo: sfrecciare in mountain bike o e-bike sulle cime dolomitiche

I colori accesi dell’estate tra le Dolomiti si lasciano ammirare in tutte le loro sfumature in bicicletta. Nel parco naturale di Fanes-Senes-Braies, i percorsi per godersi i paesaggi altoatesini sono una continua sorpresa e attraversano scenari diversi, tra vette, laghi, cascate, salite e discese adrenaliniche. Werner Call, padrone di casa dell’Excelsior Dolomites Life Resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) è un appassionato di mountain bike. Per questo, la struttura è membro del gruppo Mountainbike Holidays ed è specializzata per gli amanti delle 2 ruote. Si può pedalare, con la guida Werner o da soli, tra il lago di Limo, il lago di Braies o vicino alle cascate di Fanes, correre sui tracciati sterrati del Senes e provare le discese del Plan de Corones, godersi il giro panoramico del gruppo del Sella. Per gli amanti del downhill e del freeride, ci sono le peripezie del bike park sul Piz de Plaies. I percorsi sono tantissimi, per ogni livello e difficoltà, e ci sono potenzialmente 600 km di strade forestali, single trail e sentieri tra le malghe. Funivie e mezzi pubblici accompagnano i ciclisti e le bici sulle vette, mentre il resort ospita uno Junior Bike Park per esercitarsi sui trail. Inoltre, in hotel, ci sono a disposizione le mountain bike elettriche, per quanti vogliono provare l’esperienza, partecipando a tour guidati e pedalare più slow.

Dal 20 giugno al 7 ottobre 2018, la proposta “Easy & eBike” per 4 notti concilia relax e movimento. Sono compresi 2 tour guidati, il pacchetto wellness tutto incluso nel centro benessere a 5 piani il Castello di Dolasilla e 2 pacchetti energetici. Il prezzo è da 518 euro a persona.

Per una vacanza a pedali di una settimana, sempre dal 20 giugno al 7 ottobre 2018, ci sono i Tour Trail bike & wellness nelle Dolomiti: aperitivo di benvenuto, 3 tour guidati tra gli itinerari più affascinanti delle vette Patrimonio Mondiale UNESCO, pacchetto wellness tutto incluso, 6 pacchetti energetici, un buono wellness per il Castello di Dolasilla e in omaggio un cd con le foto della vacanza. Il prezzo è da 906 euro a persona per 7 notti.

Gli appassionati che vogliono partecipare o assistere alla Kronplatzking Mountainbike Race, la gara di mountain bike per ciclisti ed amatori, che si svolge il 22 luglio 2018, con partenza a San Vigilio di Marebbe, possono approfittare del pacchetto di 3 notti, dal 21 al 23 luglio 2018. È inclusa la pensione benessere ¾, il pacchetto mountain bike con garage sicuro e ben fornito, il pacchetto wellness tutto incluso ed anche la partecipazione alla gara. Il prezzo è a partire da 400 euro a persona.

Una settimana per scoprire i più avventurosi ed entusiasmanti percorsi su pedali del Plan de Corones. È la proposta del pacchetto di 7 notti “Plan de Corones-Freeride&Parks sulla montagna N.1 in Alto Adige”, valido dal 20 giugno al 7 ottobre 2018: 5 giorni di salite gratuite con la cabinovia al Plan de Corones e 5 tour, 4 tracciati di free ride e molti single trail. È incluso un buono wellness per il Castello di Dolasilla, il pacchetto wellness tutto incluso e 6 pacchetti energetici, oltre al cd con le foto della vacanza. Il prezzo è da 906 euro a persona per una settimana. La stessa offerta, per 4 giorni (2 tour) è da 518 euro.