ANBI: anche un uliveto dimostrativo nel villaggio agricoltori Coldiretti a Bari

Ci sarà anche un uliveto dimostrativo, irrigato con l’innovativa tecnica della subirrigazione nello spazio ANBI all’interno del villaggio degli agricoltori Coldiretti che animerà il Lungomare Augusto imperatore a Bari, da venerdì 27 a domenica 29 aprile p.v.: in particolare sabato 28 aprile dalle ore 12.00 sotto il tenda workshop si terrà il meeting “dal lavoro al cibo per la bellezza e la sicurezza dei territori” organizzato da ANBI, FAI-Cisl, FLAI-Cgil, FILBI-Uil per sottolineare le prospettive economiche ed occupazionali, che sarebbero garantite dall’ampliamento della rete irrigua a servizio dell’agricoltura di qualità, così presente nelle regioni meridionali.

A confrontarsi saranno

ON.LE GIUSEPPE L’ABBATE

ON.LE COLOMBA MONGIELLO

FRANCESCO VINCENZI, Presidente ANBI

SARA PALAZZOLI, Segretaria Nazionale FLAI-CGIL

RAFFAELLA BUONAGURO, Segretaria Nazionale FAI-CISL

GABRIELE DE GASPERIS, Segretario Generale FILBI-UIL

GIUSEPPE DE FILIPPO, Presidente ANBI PUGLIA

GIUSEPPE MUSACCHIO, Presidente ANBI BASILICATA

MARSIO BLAIOTTA, Presidente ANBI CALABRIA

I lavori saranno introdotti da Angelo Corsetti, Direttore Coldiretti Puglia e moderati da Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI.