Villaggio per la Terra, imparare divertendosi: torna a Roma la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta

Tutti al Villaggio per la Terra per celebrare la 48ª edizione di Earth Day, il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante per il nostro Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Tante attività, completamente gratuite, dedicate a bambini e ragazzi che permetteranno loro di divertirsi e di avvicinarsi, allo stesso tempo, alle meraviglie della natura e alla necessità di adottare, sin da piccoli, i comportamenti virtuosi necessari a proteggerla. Tantissimi i giochi, i laboratori e le attività esperienziali che coinvolgeranno i bambini come il Villaggio della Biodiversità del Corpo forestale con laboratori educativi per esplorare la natura; il percorso guidato Pompieropoli, per vestire i panni del Vigile del Fuoco; gli esperimenti scientifici con l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia; il Planetario e l’incontro con personaggi dei cartoni animati come Peppa Pig. La simpatica maialina sarà la madrina dell’iniziativa e presenterà un decalogo pensato per i bimbi più piccoli con dieci semplici regole per far rispettare l’ambiente. Tantissime, ancora, le attività dedicate ai ragazzi, come la corsa ecologica RUN4UNITY e sul Palco del Pincio imperdibili spettacoli come quello degli Youtubers I Sansoni e dello street artist Moby Dick, che realizzerà un murales dal vivo.

VILLAGGIO DEI BAMBINI- GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE (DAI 3 AI 10 ANNI)

Attività per tutti i 5 giorni:

– Peppa Pig, Grande Puffo e Puffetta, i Mini Cuccioli e Pocoyo con Pato ti aspettano il 22 e il 23 aprile.

– Scopri i segreti del cosmo con il Planetario dell’Istituto nazionale di astrofisica.

– Con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia tanti esperimenti scientifici

– Ti aspetta Pompieropoli: un percorso dove potrai essere un vero pompiere che spegne fuochi spaventosi.

– Con il Corpo Forestale, scopri il Villaggio della Biodiversità con i cavallini di Monterufoli e tanti laboratori. Sulla Terrazza del Pincio, di notte, un tunnel ti porterà alla scoperta della biodiversità.

– Con il laboratorio del circolo parco della cellulosa di Legambiente crea dal legno manufatti e carta riciclata

– Con il laboratorio di serigrafia ecologica di Fuori Registro puoi stampare dal vivo un erbario

– Letture animate con la libreria ambulante Ottimomassimo

– Divertiti sulla giostra del Ciclotto e “acchiappa” in corsa simpatici oggetti.

– Tanti laboratori con i clown di Magica burla come il “laboratorio di Clownerie”.

– Scopri la natura con le divertenti attività dell’Associazione Culturale G. Eco.

– Impara l’importanza della sostenibilità con le marionette e giocolieri di Monelli Animazione.

– Riutilizza materiali di scarto al Laboratorio creativo di mobiliinpallet.it

– C’è anche la Musicoterapia: un laboratorio di danza dell’Associazione Professionale Arti Terapie – Assoarte

– Con la nutrizionista Elena Cocchiara, giocando, scoprirai quanto è importante il rispetto per la Terra.

– Con il progetto Seguimi “La fabbrica della carta” – della Fondazione Diana realizza “carta da piantare”

– Un originale laboratorio “Art Attack Alluminio” per decorare una lattina salvadanaio in alluminio

– Una fantastica “Caccia al Tesoro” del Progetto seguimi il 21 e il 22 per tutto il Villaggio

– Entra nella favola di Cappuccetto verde con Lupo distratto, lattina Allumì, bottiglina Plastì.

– Ti aspettiamo per leggere insieme storie di bambini e ragazzi tratte dal libro “Every child is my child” con gli attori Andrea Bosca e Giorgia Cardaci. Storie vere e magiche di piccola, grande felicità”, realizzato per aiutare i bambini che vivono condizioni di disagio a causa di guerre, calamità, povertà ed emarginazione. Il 23 dalle 17:00 – 18:30.

– Workshop “In gioco” con le giovani generazioni: una mini olimpiade per costruire una società più inclusiva – Il 21 dalle 15 – 17 alla Tenda dei Bambini e al Prato

– Workshop “Apriamo le porte al mondo”: diventa ambasciatore di accoglienza!: un laboratorio interattivo per avvicinarsi alla cultura e le condizioni di vita dei bambini che vivono situazioni guerra, povertà e di disuguaglianza, costretti a emigrare – Il 22 dalle 10 – 12 alla Tenda dei Bambini

– Workshop interattivo “Bambini in gamba… per la Pace”: verrà redatto il giornalino “Big bambini in gamba” edito da Città Nuova, per imparare a costruire la pace – Il 23 Aprile 2018 dalle 10:00 – 13:00 alla Tenda dei Bambini e al Prato

– Workshop “Entriamo nel cuore della Terra!”: un laboratorio attivo per imparare i comportamenti virtuosi da attuare per rispettare l’ambiente e salvare la Terra – Il 25 dalle 10 – 12:30 alla Tenda dei Bambini

– Workshop “Scintilla d’amore: aziende a misura di bambino”: un laboratorio attivo in cui si imparerà a gestire una piccola azienda e ad attivare un’economia improntata sulla cultura del dare, capace di produrre benessere per tutti – Il 25 dalle 15 – 17 alla Tenda dei Bambini

AREA RAGAZZI – GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE (DAGLI 11 AI 18 ANNI)

Tante le esposizioni artistiche e contest dove potrai esprimere al meglio te stesso:

– Workshop People “Di che talento sei?”: un gioco a squadre per scoprire i tuoi talenti. Il 21 dalle 16 – 17.30.

– Workshop Planet Sea “Navigare a vela – La cura del vento”: tante attività e musica con Mauro Pandimiglio. Il 22 dalle 16 – 17.30.

– Workshop Prosperity “Media, social e prosperity” con la dottoressa Marta Palazzo. Il 23 dalle 16 – 17.30.

– Il 25 dalle 11 -13 partecipa alla corsa ecologica RUN4UNITY con Giacomo Leone, vincitore della maratona di New York.

– Invia entro il 18 aprile a novefilima@gmail.com una tua esperienza di fragilità che verrà condivisa, in forma anonima, al laboratorio La Distanza dalle Stelle, a cura degli attori Roberto Baldassari e Alice Torriani il 21 dalle 16 alle 18

– Con il progetto “Navigare nell’Inclusione” dell’Associazione Lisca Bianca scopri le idee per un “mare inclusivo”. Il 21 dalle 17 – 18 nelle piazze telematiche.

– Presentazione del progetto sociale “Scialla Play Time”, il 22 dalle 10 – 10:30 nella piazza telematica n.10. Il progetto Scialla è impegnato da sempre in iniziative e attività di carattere formativo, educativo, e culturale a Napoli.

– Presentazione del libro “La Terra non è mai sporca” di Carola Benedetto e Luciana Ciliento, edito da ADD Editore. Il libro, nato dall’incontro con tante persone diverse tra di loro ma tutte profondamente legate alla Terra. Il 22 dalle 15 – 16 nella piazza telematica n.14.

– Con Piero Catalano Progetto Uomo: scopri come realizzare l’impossibile. Il 25 dalle 15 – 16.

– Conosci la natura con il “Laboratorio di Ecopartecipazione e Consapevolezza Ambientale ed Emotiva”.

– Con il Laboratorio dell’associazione Buono scopri il mondo delle api e la loro importanza per il Pianeta.

– Partecipa alla Conferenza “Comunicare l’incertezza”, insieme all’Associazione Edutube Italia, per affrontare insieme il problema delle fake news. Il 22 dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 17.

– Gli Youtubers I Sansoni ti aspettano il 24 alle 16.00 alla Tenda Meeting e dalle 19.30 alle 19.45 sul Palco del Pincio.

– Sulla Terrazza del Pincio lo street artist romano Moby Dick realizzerà un murales dal vivo il 21 e il 22.

– Waste Travel 360°, il primo progetto di realtà virtuale della Fondazione Diana. Un viaggio virtuale nel mondo dei rifiuti composto da immagini a 360°.

VILLAGGIO DELLO SPORT – GALOPPATOIO DI VILLA BORGHESE (PER TUTTE LE ETÀ)

Tante le attività sportive previste e tutte completamente gratuite:

– Le Fiamme Oro della Polizia di Stato ti aspettano con diverse attività: il 21 aprile il Judo; il 22 la Lotta con il campione Andrea Minguzzi; il 23 aprile è la volta del Pugilato con il campione Roberto Cammarelle; il 24 aprile la Pesistica con il campione Andrea Pizzolato; il 25 aprile il Karate con la campionessa Sara Battaglia.

– Con la Federazione Italiana Jorkyball, fino alle ore 17:00 del giorno 21/4 potrai iscriverti al torneo open “On the road to Canada” che sarà di scena durante tutto l’evento, mentre il 23 e 24 Aprile, in occasione della presenza delle scuole, ci sarà un torneo under 15.

-Ti aspettiamo per partecipare al Trofeo Misto organizzato dalla Federazione Italiana Calcio Balilla.

– Gioca a Dama con la Federazione Italiana Dama e impara le diverse specialità di questo “sport della mente”. Inoltre potrai ammirare i giocatori nella sfida mondiale Italia vs Usa per il “2° Trofeo Oreste Persico” di Dama, con premiazione il 25 Aprile dalle 12:30 alle 13:00.

Per tutti i 5 giorni:

– Sperimenta Orienteering con la Federazione Italiana Sport Orientamento.

– Con la Federazione Italiana Canottaggio prova il remoergometro che simula la remata del canottaggio.

– Sfida i tuoi amici a pallavolo nei 2 mini campi allestiti dalla Federazione Italiana Pallavolo

– Sali sui pony con la Federazione Italiana Sport Equestri.

– Con Fiamme Azzurre, un vero e proprio ring, dove grandi e piccino potranno sperimentare il pugilato.

– Impara le impugnature e le stoccate con la Federazione Italiana Scherma.

– Sfida esperti giocatori di Tennistavolo con la Federazione Italiana Tennistavolo.

– Partecipa ai percorsi con gli attrezzi organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

– Con la Federazione Italiana Triathlon scopri questo sport con “Prova il Duathlon, conosci il Triathlon”.

– Impara la guida e la tecnica dell’E-Bike sul percorso tecnico XC con l’aiuto di maestri MTB qualificati. Con la

– Federazione Italiana Giuoco Handball potrai divertirti a sfidare i compagni a Pallamano.

– Un’area sarà dedicata ai cani da soccorso con il Gruppo Cinofilo da Soccorso.

– La Federazione Italiana Canoa e Kayak metterà a tua disposizione un pagaiometro.

– Con Federazione Italiana Tennis potrai imparare le basi dello sport.

– Partecipa ai laboratori organizzati dalla Federazione Italiana Cronometristi.

– Con l’aiuto dei tecnici FASI scala la parete d’Arrampicata dalla Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

– Tanti giochi con la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali come il tiro a segno con la fionda.