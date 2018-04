Al Villaggio per la Terra cinque giorni di musica e arte per celebrare il Pianeta

Dal 21 al 25 aprile al Villaggio per la Terra – il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più importante del Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari – prenderà vita un programma culturale ricco di concerti e performance artistiche per dialogare direttamente con i giovani sulle grandi tematiche ambientali e sociali.

Grande spazio dato ai giovani artisti con musica e spettacoli, da sempre mezzi privilegiati per la sensibilizzazione. Il 22 aprile, in occasione dell’ormai storico Concerto per la Terra, direttamente dalla Honiro Label il rapper Briga, dal palco di Amici la cantante Elodie, la vincitrice della sesta edizione di X Factor Chiara Galiazzo e la Radio2 Social Band con Andrea Perroni e Frances Alina Ascione.

Ad aprire gli spettacoli Max Paiella il volto dell’Earth Day 2018.

Tutti gli spettacoli e i concerti sono completamente gratuiti.

Novità assoluta nella grande kermesse del Pincio è rappresentata quest’anno dalla partecipazione di #Eterna2771, manifestazione nata tre anni fa per festeggiare il Compleanno di Roma con la notte magica dei desideri in cui ogni anno della Città Eterna, fondata il 21 aprile del 753 a.C., sarà ricordato con il lancio di un palloncino al quale solo 2771 fortunati potranno associare il loro sogno più bello. Concentrata in 48 ore di festeggiamenti #Eterna2771 offrirà al pubblico del Pincio l’essenza della romanità attraverso una maratona artistica fatta di tutto il talento Made in Roma che vale la pena di conoscere. Dalle 12 alla mezzanotte delizierà il Villaggio della Terra con le sue sezioni artistiche: Street Art, Musica, Palco Libero, Bimbilandia, Zumba, Spazio Interviste, Torneo romano di Biliardino, Attualità e tante sorprese. E un’area Smart sulla mobilità sostenibile perché il futuro dell’elettrico è oggi.

Il Palco del Pincio, attivo dalla mattina alla sera, si animerà con imperdibili artisti, emergenti e noti, tutti uniti per la salvaguardia della Terra. Tra questi gli street artist Maupal e Moby Dick, i ragazzi del giornale satirico di false notizie Lercio e gli Youtubers I Sansoni e – in collaborazione con Marte Live – i circensi del Circo per la Terra. Trait d’union per le cinque giornate Max Paiella, che con la sua simpatia ci guiderà nel percorso di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta.

Sabato 21 aprile – L’evento clou del Compleanno di Roma – che si festeggerà fino al 22 sera – sarà la “Notte dei Desideri”: a partire dalle 23.30, il cielo della città verrà decorato da 2771 palloncini ecologici e biodegradabili, che celebreranno il Compleanno di Roma. Nell’attesa, un grande varietà con ospiti, insieme al rapper Piotta e all’attore Antonio Giuliani e molti altri. Lo spettacolo di #Eterna2771 inizia già alle 14 con Th e Reggae Circus di Adriano Bono, gli Audiomagazine, il djset di Pressapochismo.

Domenica 22 aprile – Dalle 19.30 l’imperdibile appuntamento di Earth Day Italia con il Concerto per la Terra: sul grande palco si esibiranno le cantanti Elodie e Chiara Galiazzo, il rapper romano Briga e la Social Band di Radio due con Frances Alina Ascione e la grande simpatia dell’attore Andrea Perroni. Prima del concerto, dalle 14 alle 18, #Eterna2771 – Compleanno di Roma animerà il Villaggio per la Terra con le performances live sulle Vespe Piaggio degli street artist. Sempre il 22 aprile una sfilata per la terra in segno di rinascita, a cura dello stilista Gianfranco Venturi, vedrà protagoniste le donne che lottano o che hanno lottato contro il tumore al seno.

Lunedì 23 aprile – In occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, verranno presentati tanti libri tra cui “Terra Viva” a cura della Fondazione Bellonci – da sempre impegnata nell’organizzazione del Premio Strega – e il libro “Every child is my child”, edito da Salani, è il racconto di 33 protagonisti del mondo dello spettacolo italiano di episodi di spensieratezza legati a ricordi della loro infanzia, per raccogliere fondi da devolvere alla Onlus “Insieme si può fare” e ricostruire un centro educativo e rieducativo elementare – la Plaster School – per i bambini profughi al confine tra Siria e Turchia. Sempre il 23 aprile, le esibizioni di Marla Green, Luca coi Baffi, Mike Priore, Marco Greco, Roberto Casalino, Matteo Costanzo, della band Lace Black e dei Tamurakafka, della cartoon band I Cavalieri dello Zodiaco, della Nazionale Italiana Jazzisti Onlus con Max Paiella e I-Rabbits oltre che quella a cura di Expo dei Popoli, che porteranno in anteprima sul palco danza e musica di tutto il mondo.

Martedì 24 aprile – Dalle 17.30 alle 19.30 verrà creata un’Area Sanremo, organizzato con il contributo tecnico del CONOU (Consorzio Oli Minerali Usati) main partner della manifestazione: con la conduzione di Paola Delli Colli, alcuni giovani artisti – che parteciperanno al prossimo Sanremo Giovani – si cimenteranno in una competizione e saranno valutati da una giuria d’eccezione composta dal giornalista e critico musicale Dario Salvatori, dal musicista e compositore Adriano Pennino, dal discografico de Il Volo Danilo Ciotti, dall’artista Elio Cipri e dal manager di Gigi D’Alessio Pierluigi Germini. A conclusione del game show, l’esibizione dei cantanti dell’ultima edizione di Sanremo Giovani Alice Caioli e Leonardo Monteiro, il cantautore Luca Vittozzi, il rapper Laioung, gli esordienti Bacàn, Leonardo Gallato, quelle della Rino Gaetano band, riunita per festeggiare i 40 anni della celebre canzone “Gianna” e, ancora, le esibizioni della Federazione Italiana Danza Sportiva.