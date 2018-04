A Vinitaly 40 aziende della Doc Maremma Toscana con 71 etichette

La Maremma Toscana si prepara a partecipare al Vinitaly, dal 15 al 18 aprile a Verona, con settantuno etichette di 40 aziende della Doc Maremma. La tre giorni del vino italiano vedrà la Doc Maremma puntare sull’aspetto innovativo e sulla grande varietà che caratterizza i vini del territorio sempre più apprezzati in tutto il mondo. Una vera full immersion che vedrà protagonisti vitigni autoctoni tra i quali Sangiovese, Ciliegiolo, Alicante e Vermentino assieme a quelli internazionali, in primis Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Cabernet franc.

“Verona torna a essere per la cinquantaduesima volta il fulcro attorno a cui ruota tutto il mondo del vino – spiega il presidente del Consorzio, Edoardo Donato – il nostro bancone istituzionale consortile vede per questa edizione i numeri in crescita con 71 etichette di ben 40 Aziende, come in continua crescita è la nostra realtà e la DOC di cui ci facciamo portabandiera. L’obiettivo è parlare, sottolineando le caratteristiche uniche del nostro terroir, agli stakeholder consolidando mercati come Stati Uniti, Germania e Inghilterra e allargando i nostri orizzonti in Europa ma anche verso nuovi confini, a partire dall’Asia sempre più strategica”.

La zona di produzione dei vini della DOC Maremma Toscana si trova nella parte meridionale della Toscana e copre l’intero territorio della provincia di Grosseto, una delle più vaste d’Italia. Oggi il Consorzio conta 304 aziende associate, di cui 220 viticoltori (per la maggior parte conferenti uve a cantine cooperative), 1 imbottigliatore e 83 aziende “verticali” – che vinificano le proprie uve e imbottigliano i propri vini – per un totale di 5,7 milioni di bottiglie prodotte all’anno.

Il Consorzio opera nell’intera provincia di Grosseto, una vasta area nel sud della Toscana che si estende dalle pendici del Monte Amiata e raggiunge la costa maremmana e l’Argentario fino all’isola del Giglio. La DOC dispone di una zona di produzione di circa 8.750 ettari di vigneto, dei quali oltre 1.720 sono stati utilizzati per produrre i vini della Denominazione durante la vendemmia 2017.