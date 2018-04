Vinitaly: la Calabria sempre più protagonista nel panorama vinicolo nazionale e internazionale

Oltre diecimila ettari di vigneti distribuiti nelle cinque province della Calabria, gestiti da 80 aziende vitivinicole. Una produzione di 479 milioni di ettolitri di vino e 12 milioni di bottiglie commercializzate attraverso 600 etichette tra rossi, rosati, bianchi, passiti e spumanti. Una presenza importante di vitigni autoctoni come Gaglioppo, Magliocco, Greco bianco e nero, e nove vini Doc. La Calabria è sempre più protagonista nel panorama vinicolo nazionale e internazionale, con una quota di export pari al 50%, di cui quasi un terzo fuori dall’Ue. La Regione Calabria parteciperà con un proprio spazio di oltre mille metri quadrati alla 52esima edizione di Vinitaly, in programma da domani, domenica, a mercoledì alla Fiera di Verona. Le attività saranno curate da Arsac (l’Azienda Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura), i consorzi di tutela Terre di Cosenza Dop e consorzio dei vini di Cirò e Melissa. Agli stand A5, D5 ed E6 del Padiglione 12, i visitatori e i buyer italiani e stranieri potranno incontrare 60 produttori e assaggiare diverse annate dei principali vini calabresi. Ricco di contenuti il calendario degli eventi e degli incontri business. Vera e propria culla della biodiversità viticola italiana con un patrimonio di circa 350 vitigni autoctoni, la Calabria non è più un territorio emergente ma una solida realtà vitivinicola, tanto da suscitare un interesse crescente da parte di giornalisti specializzati, chef e sommellier, anche grazie all’attività di promozione fatta con il brand “Rosso Calabria”. Proprio domenica, nella giornata inaugurale di Vinitaly, uno dei volti più noti della ristorazione mondiale, visiterà lo stand della Regione per conoscere meglio i vini calabresi. Si tratta di Joe Bastianich, che intorno alle 17, al termine dell’incontro tra i produttori e la delegazione dei buyer statunitensi, brinderà insieme a loro e al pubblico.

“Il 2018 è l’anno del turismo enogastronomico e con questa presenza a Vinitaly la Calabria vuole promuovere nel modo migliore possibile le proprie eccellenze coinvolgendo personalità importanti del settore – afferma il presidente della Regione Mario Oliverio – le nostre uve maturano in un territorio caratterizzato da una notevole varietà di condizioni pedoclimatiche, peculiarità che conferisce ai nostri vini caratteristiche uniche“.