Vinitaly: Flormart presenta il progetto “Giardino Italia Spirito Italiano”

Dal 15 al 18 aprile 2018 in occasione della 52ª edizione di Vinitaly Flormart presenta presso lo spazio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il progetto “GIARDINO ITALIA, SPIRITO ITALIANO”, dedicato alla promozione del sistema florovivaistico nazionale attraverso un allestimento a verde dello spazio antistante il Palaexpo.

E’ “Giardino Italia Spirito Italiano” a segnare quest’anno l’ingresso ufficiale al padiglione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali all’interno di Vinitaly. Frutto di un’iniziativa lanciata da FLORMART- Salone Internazionale Florovivaismo Architettura del Paesaggio e Infrastrutture Verdi rappresenta in forma simbolica un importante momento per la crescita dell’intera filiera florovivaistica che per la prima volta il MIPAAF congiunge simbolicamente con le altre importanti filiere come quella del vino e dell’olio. A questa iniziativa hanno offerto la loro adesione: ANVE con FLORAMIATA e VIVAI CAPITANIO; COLDIRETTI con MASARO VIVAI; CONFAGRICOLTURA con MARGHERITI PIANTE. Il progetto è stato realizzato dalle aziende VERDERAME e CELEBRIN DIMENSIONE VERDE con la direzione artistica dello Studio VSASSOCIATI.

All’interno di questa vetrina di eccellenza Flormart crea un’ambientazione collegata all’importanza del paesaggio per l’agricoltura italiana e nello specifico per i settori della viticoltura e ulivicoltura. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il sistema florovivaistico italiano in occasione di questo importante evento dedicato alla promozione delle eccellenze agroalimentari, creando così un percorso comune legato ai concetti di qualità, aggregazione di sistema e tutela del Made in Italy.

L’obiettivo di Flormart è promuovere il mercato e sostenere il comparto del florovivaismo con azioni di promozione sviluppate durante tutto l’anno e con “GIARDINO ITALIA”, è stato identificato un brand che rappresenta il Paese attraverso una selezione di piante che sono simbolo della sua biodiversità. La partecipazione al progetto rappresenta per le associazioni e le aziende, un’opportunità irrinunciabile che permette di dare ampia visibilità al settore in un contenitore esclusivo dedicato alla scoperta della ricchezza enogastronomica, paesaggistica e culturale italiana a livello internazionale, contribuendo a veicolare alle Istituzioni e al pubblico presente al Vinitaly il valore della biodiversità che appartiene alla cultura botanica e del verde del nostro Paese, unitamente ai valori di sostenibilità ambientale.

In questo contesto si colloca anche il Forum Wine&Landscape 2.0 – “La degustazione del vino come atto di paesaggio e la scoperta come esperienza di bellezza” organizzato da Paysage, in programma il 17 aprile, un appuntamento che vuole porre all’attenzione del pubblico, per la prima volta, opere di Architettura del Paesaggio che intervengono progettando il paesaggio vitivinicolo. Queste opere uniscono, valorizzandole, le grandi eccellenze italiane dalla produzione vitivinicola, al vivaismo, dalla più generale produzione agricola a quella enogastronomia, all’insegna di una bellezza di paesaggio che resta il palcoscenico ineludibile dentro il quale tutte queste eccellenze assumono un più ampio significato.