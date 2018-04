Vinitaly: il Piemonte presente con oltre 600 cantine

Si è tenuta stamani al Vinitaly di Verona l’inaugurazione dello Spazio Piemonte, voluto fortemente dalla Regione insieme con UnionCamere e Land of Perfection, il consorzio che unisce tutti i consorzi del vino piemontese. 200 aziende presenti nella collettiva intorno allo stand della Regione, altre 400 nel resto del padiglione 10, il padiglione Piemonte.

“Tutti insieme, non solo perché è un dovere, ma anche perché è una grande opportunità, soprattutto in un momento in cui le cose del vino vanno bene”, ha spiegato l’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero, “Tutti insieme per innovare, per stare sempre al passo con i tempi”. Ferrero ha anche annunciato che si terrà in Piemonte entro l’anno l’iniziativa finale del mondiale di vini estremi, vini cioè prodotti da vigneti coltivati in forte pendenza.