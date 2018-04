Vinitaly, Pordenone in prima fila: è il principale produttore del Friuli

Al Vinitaly, la piu’ grande fiera enologica d’Italia in programma dal 15 al 18 aprile, tra i protagonisti anche le cantine cooperative del Friuli occidentale aderenti a Confcooperative Pordenone, vale a dire i maggiori produttori della regione Fvg.

La manifestazione veronese e’ l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del settore nel quale spiccano, oltre alle cantine cooperative, anche i vivaisti, la cui principale realta’ produttiva nel panorama internazionale e’ rappresentata dai Vivai Cooperativi di Rauscedo. In totale il settore cooperativo del Friuli occidentale esprime oltre un migliaio di soci, con una positiva ricaduta sul territorio sia in termini occupazionali che economici, considerando che il giro d’affari delle realta’ pordenonesi tra cantine e vivai raggiunge i 200 milioni di euro.

“Numeri – ha commentato il presidente di Confcooperative Pordenone, Luigi Piccoli – davvero significativi che testimoniano quanto la filiera del vino sia fondamentale per la nostra realta’ non solo economica ma anche sociale, con tante famiglie che dipendono da essa. Ancora una volta la presenza al Vinitaly delle nostre cantine indica come la cooperazione sia grande protagonista quando si parla di grandi vini e che in ambito regionale il Friuli occidentale sia il territorio di punta”. Nello specifico, i Viticoltori Friulani La Delizia presenteranno i propri prodotti, comprese le bollicine della linea Naonis, sempre piu’ richieste, mentre Cantina Rauscedo svelera’ “Foglia d’Oro”, primo vino al mondo ottenuto da varieta’ di viti resistenti alle principali malattie della pianta.