Vinitaly: negli Stati Uniti momento d’oro per il vino, il 65% lo beve

Il 65% della popolazione statunitense (21-65 anni) ha bevuto vino almeno una volta nell’ultimo anno: piace soprattutto ai millennials (69%), i giovani compresi tra i 21 e i 35 anni e nelle metropoli, ma sono ancora enormi i margini di crescita: 4 su 10 non hanno mai bevuto vino italiano perché dichiarano di non conoscerlo. I dati emergono dall’indagine Vinitaly-Nomisma Wine Monitor realizzata su modelli di consumo di 3mila consumatori in 5 Stati (New York, California, Illinois, Minnesota, Winsconsin), presentata oggi all’evento inaugurale del 52° Vinitaly.

Lo stato di New York è quello che si dimostra più aperto al nostro vino (36%), bevuto da circa un terzo dei californiani (29%) e ancora solo da un abitante su 4 nel Midwest (24%).