Astronomia: ecco perché la vita extraterrestre potrebbe essere molto più improbabile di quanto si creda

Il fosforo è un elemento essenziale per la vita, ma la quantità necessaria per formare la vita sulla Terra potrebbe essere stata solo una questione di fortuna, secondo un nuovo studio.

Le nuove osservazioni della Nebulosa Granchio – i residui dell’esplosione della Supernova 1054 – suggeriscono che l’abbondanza e la distribuzione del fosforo nella Via Lattea potrebbero essere più casuali di quanto gli scienziati pensassero in precedenza. Di conseguenza, alcuni posti nella galassia potrebbero non avere abbastanza fosforo per sostenere la vita, anche se ospitano esopianeti che sarebbero in grado di farlo.

La maggior parte del fosforo nell’universo è stata creata durante gli ultimi sussulti di stelle massicce morenti o durante una supernova. Il fosforo è difficile da osservare e solo nel 2013 gli astronomi hanno realizzato le prime misurazioni dell’elemento in un’esplosione stellare, nei resti di una supernova chiamata Cassiopeia A. Sorprendentemente, hanno scoperto una quantità di fosforo fino a 100 volte superiore a quelle osservate nel resto della Via Lattea. Ma potrebbe essere stata solo un’eccezione.

Recentemente, gli astronomi Jane Greaves e Phil Cigan della Cardiff University hanno puntano il William Herschel Telescope delle Canarie verso la Nebulosa Granchio, che si trova a circa 6.500 anni luce di distanza. I dati preliminari mostrano una quantità di fosforo più simile ai valori trovati nel gas interstellare e nella polvere della Via Lattea, una miseria se confrontati con l’abbondanza in Cassiopeia A.

La stella che ha creato Cassiopeia A ha circa il doppio della massa di quella che ha creato la Nebulosa del Granchio. Una stella più massiccia avrebbe potuto generare reazioni differenti che producono più fosforo, hanno spiegato i ricercatori. Se la produzione di fosforo varia nella galassia, potrebbe variare anche la probabilità della vita su altri pianeti. Anche se un pianeta ha tutte le altre condizioni richieste per l’abitabilità, potrebbe essere ancora privo di vita perché si è formato in un posto in cui c’era carenza di fosforo.

Gli astronomi continueranno a monitorare la Nebulosa del Granchio e i resti delle supernove di tutto l’universo alla ricerca di fosforo.